5. Februar 2019, 22:13 Uhr Neubiberg Sporthalle bleibt gesperrt

In der Sporthalle an der Zwergerstraße in Neubiberg tropft es weiterhin vom Dach auf den Hallenboden. Daher bleibt die Dreifach-Sporthalle aus Sicherheitsgründen bis voraussichtlich Sonntag, 17. Februar, gesperrt. Wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte, bilden sich durch das Leck im Hallendach Pfützen und es bestehe Rutschgefahr. Die beauftragte Firma habe das Dach bereits inspiziert, doch wegen des Schnees verzögerten sich die Reparaturarbeiten. Um die Schäden zu beseitigen, müsse das Dach schneefrei und trocken sein. Der Gymnastikraum ist nicht von der Sperrung betroffen und kann genutzt werden.