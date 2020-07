Für viele gehört Lesen in den Sommerferien dazu wie Meer und Sonne. Da passt es gut, dass die Gemeindebibliothek in Neubiberg während der gesamten Ferien geöffnet hat. Dienstags und donnerstags kann man von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr schmökern und Medien ausleihen, mittwochs und freitags von 11 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Auch an manchen Samstagen wird geöffnet sein. Mit dem bis 8. September währenden Sommer-Leseclub gibt es für Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sechs ein besonderes Angebot, können sie doch ganz neue Kinder- und Jugendbücher ausleihen. Da nur Clubmitglieder die exklusiven Bücher nutzen können, muss man sich dafür in der Bibliothek anmelden.