Angehörige der Universität der Bundeswehr haben sich an der Aufforstung des Bergschutzwaldes im Naturpark der Ammergauer Alpen beteiligt. In Zusammenarbeit mit mehreren Partnern haben die Soldaten etwa 5000 Setzlinge, darunter Fichten, Tannen, Lärchen und Bergahorn, gepflanzt, die vor Erosionen und Lawinen schützen sollen, aber auch als Quelle für sauberes Trinkwasser dienen. Die Universität beteiligt sich seit 30 Jahren an dem Aufforstungsprojekt.