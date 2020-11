Wegen der Corona-Pandemie kann sich die Emile-Montessori-Schule in Neubiberg nicht beim bewährten Tag der offenen Tür interessierten Eltern und Schülern vorstellen. Daher setzt die Schule in diesem Jahr auf Kennenlerntage, die vor allem digital ablaufen. Einerseits kann man sich von Schülern erstellte Videos ansehen. Von diesem Freitag, 20. November, an können Eltern zudem an Webinaren teilnehmen, in denen Schul- und Verwaltungsleitung Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Zudem können Eltern bei einer Hausführung die Schule kennenlernen. Weitere Informationen finden sich unter www.emile-montessori.de.