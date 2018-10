11. Oktober 2018, 21:50 Uhr Neubiberg Schmöker zum Verhökern

In der Corneliuskirche, Wendelsteinstraße 1, findet am Samstag, 20. Oktober, von 9 bis 13 Uhr ein Bücherflohmarkt statt. Bücherspenden können am Donnerstag, 18. Oktober, von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sowie am Freitag, 19. Oktober, von 9 bis 16 Uhr abgegeben werden. Außer Büchern werden Waren aus fairem Handel und Kerzen von der Obdachlosenhilfe angeboten. Der Erlös kommt kirchlichen und sozialen Zwecken zugute.