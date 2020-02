Das Haus für Weiterbildung in Neubiberg wird später als geplant fertig saniert sein. Vorgesehen war, die Arbeiten im April abzuschließen, nun war im Gemeinderat von Ende Juni die Rede, weil es bei Gewerken zu Verzögerungen kam. So hielt die für den Estrich zuständige Firma mehrmals Termine nicht ein. Die Bibliothek soll im August vom Interimsquartier am Bahnhof in das sanierte Haus ziehen. Der Gemeinderat hatte im September 2018 beschlossen, dass das Haus für Weiterbildung technisch saniert und modernisiert werden soll.

