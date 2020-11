Die Gemeinde Neubiberg bietet in einer befristeten Rabatt-Aktion zur Vorweihnachtszeit die Publikation "Unterbiberg - Neubiberg. Von den Anfängen am Hachinger Bach bis ins 21. Jahrhundert" zum halben Preis von 15 Euro an. Bis zum Donnerstag, 24. Dezember, um 12 Uhr kann die Ortschronik in der Buchhandlung Lentner in Neubiberg erworben werden. Von den archäologischen Funden am Hachinger Bach bis ins 21. Jahrhundert spannt sich der inhaltliche Bogen der Chronik über Neubiberg und seine Muttergemeinde Unterbiberg. 480 Seiten stark und reich bebildert bietet die 2010 von Hermann Rumschöttel herausgegebene Publikation ein Nachschlagewerk und Lesebuch für Alteingesessene wie Zugezogene. Es werden auch ausgewählte Themen wie der Flugplatz, die Schulen und die Vereine näher beleuchtet.