28. September 2018, 21:54 Uhr Neubiberg Pianistische Balance

Die Münchner Pianistin Anna Buchberger ist eine Schnellstarterin: Mit sieben debütierte sie im Herkulessaal und gewann ihren ersten Wettbewerb. Im Alter von 13 Jahren folgte die erste Jugendorchestertournee und 2003 wurde sie als damals jüngste Studentin für das Klavierstudium an der Hochschule für Musik und Theater in München aufgenommen. Nun gastiert die 1989 geborene Buchberger, die seit 2017 Dozentin an der Münchner Musikhochschule im Fach Klavier ist, im Neubiberger Ortsteil Unterbiberg. Auf dem Programm stehen am Sonntag, 7. Oktober, im Saal des Katholischen Pfarrheims St. Georg Werke von Domenico Scarlatti, Beethoven, Brahms und die "Danzas Argentinas" des 1916 in Buenos Aires geborenen Komponisten Alberto Ginastero. Man darf auf die noch immer junge Pianistin gespannt sein, über die ihre Professorin, die angesehene Pianistin Margarita Höhenrieder in einem Interview schwärmte: Sie zähle zu den begabtesten deutschen Nachwuchspianisten, bei ihr sei in idealer Weise die Balance zwischen Intellekt und Emotion vorhanden. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 14 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren acht Euro. Vorverkaufsstellen sind die Bibliothek, die Buchhandlung Lentner und MünchenTicket. Info-Telefon: 089/600 12 922.