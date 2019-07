8. Juli 2019, 21:38 Uhr Neubiberg Pfarrfest und eine gute Tat

Die Pfarrei Rosenkranzkönigin feiert am Sonntag, 14. Juli, ein Pfarrfest. Es beginnt um 11 Uhr mit dem Gottesdienst in der Kirche, der begleitet wird vom Kirchenchor. Dazu findet um 11.30 Uhr ein Kinderwortgottesdienst statt. Danach wird im Pfarrgarten gefeiert, musikalisch unterstützt vom Musikverein Harmonie. Der Reinerlös kommt der Aktion Christkind in Neubiberg zugute und hilft Gabriel Booms bei seinem Freiwilligen Sozialen Jahr in Bolivien.