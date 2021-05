100 Jahre Kapelle "Maria im Walde" und 100 Jahre Katholischer Frauenbund Neubiberg: Die Pfarrei Rosenkranzkönigin in Neubiberg feiert am Sonntag, 6. Juni, zwei Jubiläen. Am Sonntag, 5. Juni 1921 wurde die Kapelle Maria im Walde geweiht. Am 8. Juni 1921 erfolgte die Gründung des Frauenbunds. Beide Jahrestage werden mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 6. Juni, begangen, den Pfarrer Stefan Füger bei trockenem Wetter im Pfarrgarten zelebriert. Beginn ist um 11 Uhr. Bei Regen findet der Gottesdienst in der Pfarrkirche statt. Der Musikverein "Harmonie" spielt die Schubertmesse. Zum Abschluss erhält jeder Besucher ein kleines Geschenk.