Unter dem Motto "Gut gegen Fernweh!" sucht der Partnerschaftsverein Neubiberg Bürger in jedem Alter, die Lust verspüren, interkulturell tätig zu sein und die "kommunale Außenpolitik" mit Ablon-sur-Seine bei Paris und der russischen Wissenschaftsstadt Tschernogolovka nahe Moskau mitzugestalten. Interessierte lädt der Verein für Mittwoch, 12. August, 19 Uhr zu einer "Bürger-Ideen-Fabrik" in den Biergarten "Die 2" an der Hauptstraße 15 in Neubiberg ein.