Führungswechsel bei den Freien Wählern für Neubiberg und Unterbiberg: Mit einer persönlichen Erklärung hat Neubibergs früherer Bürgermeister Günter Heyland bei der Jahresmitgliederversammlung seine Freien Wähler überrascht und angekündigt, nach acht Jahren nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung zu stehen, wie es in einer Pressemitteilung der Gruppierung heißt. "Nur was sich verändert, bleibt! Mit dieser Philosophie ist unsere Gruppierung bisher sehr gut gefahren", wird Heyland darin zitiert. Er wolle aber künftig Vorstand und Fraktion auf Gemeindeebene unterstützen und als Kreisrat die übergeordneten kommunalen Aufgaben mitgestalten. Die Mitglieder wählten daraufhin ein nach eigenen Angaben neues und schlagkräftiges Führungsduo. An der Spitze steht die bisherige zweite Vorsitzende Stephanie Konopac. Fraktionschef im Gemeinderat und Dritter Bürgermeister Reiner Höcherl übernimmt ihre Stellvertretung. Beide hätten langjährige Erfahrung, um ihre Ämter auszufüllen, so die Freien Wähler. Sie könnten zudem auf den großen Erfahrungsschatz des einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählten Günter Heyland setzen.