Ihre Songs handeln vom chaotischen Familienalltag und kleinen Spinnereien. Die Berliner Combo "Richards Kindermusikladen" (RKM) ist beliebt für familientaugliche Mitmach-Musik. Am Freitag, 11. Juni, tritt die Gruppe um 16 Uhr in Neubiberg auf, bei schönem Wetter im Innenhof der Grundschule, bei Regen in der Aula. Die Combo spielt in Bandbesetzung mit Gitarre, Gesang, Bass, Saxofon, Posaune, Akkordeon und Schlagzeug. Das Konzert eignet sich für Vier-bis Zwölfjährige. Veranstalter ist das Kulturamt der Gemeinde. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek und online unter www.muenchenticket.de (Kinder 5 Euro, Erwachsene 8 Euro).