Der Zweckverband München-Südost hat bereits seit diesem Montag bis auf Weiteres die Sperrmüllabholung vor der Haustür eingestellt. Betroffen sind die Verbandsgemeinden Aying, Brunnthal, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg und Putzbrunn. An die Bevölkerung in den Orten ergeht nun die dringende Bitte, diese Absage ernstzunehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Laut Notfallplan hat die Abfuhr von Mülltonnen, vor allem Restmüll, Vorrang. Die Belegschaft des Zweckverbandes ist aktuell in zwei Teams eingeteilt, die sich nicht begegnen sollen, damit der Abfuhrbetrieb nicht durch eine Ansteckung mit Corona zum Erliegen kommt. Weil es nirgends zu einem Müllchaos kommen sollte, habe ein Kontrollfahrzeug trotz des abgesagten Termins an bekannt prekären Stellen Abfälle entfernt. Allerdings hätten Einzelne das zum Anlass genommen, sofort Sperrmüll und Wertstoffe abzustellen. Das solle in Zukunft unterlassen werden.