10. März 2019, 21:48 Uhr Neubiberg Monopole im Internet

Das Internet wird von wenigen Unternehmen mit monopolistischer Stellung dominiert. Der damit einhergehende Wettbewerbsdruck zwingt europäische Unternehmen zu ungewöhnlichen Allianzen: So haben BMW und Daimler gerade angekündigt, ihre Stärken beim autonomen Fahren zu bündeln. Internetunternehmer und Mitglied des Industrie- und Innovationsausschusses der IHK, Florian Schardt, referiert am Montag, 11. März, über die Macht der Internetplattformen und was das für Europa bedeutet. Die SPD-Ortsvereine Neubiberg und Ottobrunn laden Interessierte herzlich ein, an der Vortrags- und Diskussionsveranstaltung teilzunehmen. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Minoa, Zwergerstraße 28 in Neubiberg.