Die Erweiterung des Rathauses, die Belastung der Gemeindefinanzen durch die Corona-Krise - es gibt einige Themen, die am Donnerstag, 15. Oktober, in Neubiberg bei der Bürgerversammlung zur Sprache kommen dürften. Bürgermeister Thomas Pardeller (CSU) wird den Neubibergern Rede und Antwort stehen. Der Schwerpunkt wird auf Neubiberger Themen liegen, da eine Woche später eine Bürgerversammlung im Ortsteil Unterbiberg stattfindet. Fragen können bis 14. Oktober per E-Mail an hauptamt@neubiberg.de eingereicht werden. Die Veranstaltung findet von 19 Uhr an in der Aula der Grundschule statt. Weil wegen der Abstands- und Hygieneregeln nur 150 Personen eingelassen werden können, kann die Veranstaltung auch per Livestream über die Gemeindehomepage verfolgt werden. Gäste werden gebeten, von 18.30 Uhr an zu kommen. Alle Personen müssen registriert werden. Dafür sollte ein eigener Stift mitgebracht werden. Es ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann.