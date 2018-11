21. November 2018, 22:07 Uhr Neubiberg Mit dem Auto in die Mauer

Einen älteren Benz hat ein 18-Jähriger am Mittwoch in Neubiberg gegen eine Mauer gesetzt. Aus ungeklärter Ursache verlor der junge Mann auf der Hauptstraße die Kontrolle über den Wagen. Laut Zeugen hatte er an der Kreuzung mit der Cramer-Klett-Straße zuvor stark beschleunigt. Das Auto überquerte den Gehweg, prallte gegen die niedrige Betonmauer und blieb in einem Vorgarten stehen. Der Fahrer zog sich dabei nach Angaben der Feuerwehr mittelschwere Verletzungen zu, konnte sich aber selbst aus dem Auto befreien. Er wurde in eine Klinik gebracht.