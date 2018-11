2. November 2018, 21:43 Uhr Neubiberg Matinee am Schafott

Den Schichtl und seine Wiesn-Show kennt jeder. Seit 150 Jahren schon gehört sie dort zum festen Programm. Am Sonntag, 4. November, sucht der Schichtl nun den Regionalschlawiner in Neubiberg. Geboten wird eine Matinee am Schafott, die Hauptattraktion des Schaustellers: die Hinrichtung einer lebenden Person auf offener Bühne. Zu sehen ist das Spektakel in der Grundschule Neubiberg, Beginn ist um 10.30 Uhr in der Aula.