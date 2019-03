4. März 2019, 21:59 Uhr Neubiberg Macht der Internetkonzerne

Das Internet wird von wenigen, zumeist aus den USA stammenden Konzernen dominiert. "Die Macht der Internetplattformen und was das für Europa bedeutet", lautet daher der Titel eines Vortragsabends am Montag, 11. März, von 19 Uhr an in der Gaststätte Minoa an der Zwergerstraße 28 in Neubiberg. Organisiert wird die Veranstaltung von den SPD-Ortsvereinen Neubiberg und Ottobrunn; als Referent ist Florian Schardt, Gründer und Geschäftsführer der Ausbildungsbörse Azubiyo, geladen. Tobias Heberlein übernimmt die Moderation der anschließenden Diskussionsrunde.