Um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, will nun auch die Montessorischule in Neubiberg Raumluftreiniger einsetzen. Darüber informiert die Einrichtung in einer Pressemitteilung. Noch vor Weihnachten sollen alle 20 Klassenzimmer und Fachräume mit solchen Geräten ausgestattet werden. "Die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns ganz besonders am Herzen", sagt Clemens Coenen, Vorstand und Leiter des Emile-Schulverbunds. "Wir erhoffen uns durch den Einsatz der Geräte, ein Stück weiter zur Normalität zurückkehren zu können und sehen dies als sinnvolle Ergänzung unseres bestehenden Hygienekonzepts", sagt er. Seit einigen Wochen sind an der Schule CO₂-Ampeln im Einsatz. Diese werden nun durch die Luftreiniger ergänzt. Idee ist zudem, dass so nicht mehr ständig gelüftet werden muss, sondern dies vor allem in den Pausen erfolgen kann. Die notwendigen Hygieneregeln gelten laut der Schule freilich weiter.