22. Juli 2019, 21:49 Uhr Neubiberg Lesen, lesen, lesen

Ob Abenteuer, Fußball, oder Fantasy - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Beim Sommerferien-Leseclub in der Gemeindebücherei in Neubiberg, der noch bis zum 10. September läuft, können Schüler eigens für die Aktion angeschaffte Bücher lesen und anschließend bewerten. Alle Teilnehmer, die dann eine Bewertungskarte abgegeben haben, nehmen an einer Verlosung teil. Die Preisverleihung findet am Freitag, 13. September, von 15 bis 17 Uhr in der Aula der Grundschule Neubiberg statt. Mitmachen können Schüler von der ersten bis zur fünften Klasse. Die Kinder melden sich in der Bibliothek an und erhalten einen Club-Ausweis. Idee der bayernweiten Aktion ist es etwa, die Kinder zu einem Besuch der Bücherei anzuregen.