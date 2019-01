27. Januar 2019, 22:00 Uhr Neubiberg Lehrer musizieren

Bei diesem Auftritt dürfen die Schüler einmal die Lehrer bewerten: Am Montag, 4. Februar, laden die Lehrer der Unterhachinger Musikschule von 19 Uhr an zum Lehrerkonzert ins Pfarrzentrum St. Georg in der Zwergerstraße 4 ein. Unter der Leitung von Hermann Schnabel bringen die Lehrkräfte unter anderem Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Ludwig van Beethoven und Enrique Granados zur Aufführung. Die Schüler schlüpfen in die Rolle der Konzertbesucher. Der Eintritt ist frei.