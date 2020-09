Der Landkreis übernimmt Planungskosten in Höhe von 200 000 Euro für den Umbau des Bahnhofs Neuperlach-Süd, um eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im südöstlichen Landkreis nicht zu gefährden: die Verlängerung der U 5 von Neuperlach über Neubiberg und Ottobrunn bis zum Ludwig-Bölkow-Campus. Die Summe haben die Stadtwerke München bereits für die Planungen des neuen Betriebsbahnhofs der Münchner U-Bahn in Neuperlach-Süd investiert; darin enthalten sind auch die sogenannten Vorhaltemaßnahmen, die für einen Ausbau der Trasse in Richtung Neubiberg zwingend notwendig sind. Der Übernahme der Kosten stimmte der Mobilitätsausschuss des Kreistags am Donnerstag einstimmig zu.

Tania Campbell (Grüne) sagte, es sei zudem wichtig, in den Planungen auch den zweigleisigen Ausbau der S 7 zu berücksichtigen. Laut Landrat Christoph Göbel (CSU) ist dieser Ausbau in den Planungen des Bundesverkehrsministeriums enthalten. Der Ausschuss stimmte zudem einem Antrag der SPD-Fraktion zu, frühzeitig nach geeigneten Flächen für Park-and-ride-Plätze entlang der geplanten Trassen zu suchen. Günter Heyland (Freie Wähler) regte an, auch nach einem Standort etwa für ein Busterminal zu suchen. Göbel sagt, es werde ein Verkehrsknotenpunkt für alle Verkehrsarten im Sinne der Intermodalität entstehen.