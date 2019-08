8. August 2019, 22:01 Uhr Neubiberg Kräuterbüsche erwerben

An Maria Himmelfahrt, also am Donnerstag, 15. August, feiert auch die Gemeinde der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin in Neubiberg. Dazu binden von 10 Uhr an Frauen aus der Gemeinde traditionell Kräuter zu Sträußen, die im Gottesdienst gesegnet werden. Hierfür werden Kräuterspenden erbeten. Im Festgottesdienst von 11 Uhr an singt der Landfrauenchor unter der Leitung von Georgine Pörtl. Nach der Messe können Sträuße erworben werden.