21. Juli 2019, 21:57 Uhr Neubiberg Konzert für Tansania

Musik für einen guten Zweck: Die Band Dreiviertelblut spielt am Mittwoch, 24. Juli, im Gymnasium Neubiberg für die Initiative "One World Secondary School". Das ist ein deutsch-tansanisches Projekt, bei dem der Zugang zu Bildung in der Sekundarstufe unabhängig vom familiären Einkommen gefördert wird. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Anschluss an das Sommerfest in der Aula des Gymnasiums an der Cramer-Klett-Straße 10. Der Eintritt kostet 29 Euro, ermäßigt 19 Euro. Die Karten gibt es im Sekretariat des Gymnasiums.