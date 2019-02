1. Februar 2019, 21:56 Uhr Neubiberg Johanna Rumschöttel geehrt

Altlandrätin Johanna Rumschöttel (SPD) ist am Freitag im Maximilianeum von Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) mit der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber ausgezeichnet worden. Die staatliche Auszeichnung wird seit 1961 vom amtierenden Landtagspräsidenten an Personen verliehen, die sich in besonderem Maße um die Bayerische Verfassung verdient gemacht haben. Die gelernte Bibliothekarin Rumschöttel, 72, war von 2000 bis 2008 Bürgermeisterin von Neubiberg und gewann bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2008 die Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Heiner Janik. 2016 zog sie sich aus der aktiven Politik zurück. Sie ist aber weiter vielfältig ehrenamtlich unterwegs.