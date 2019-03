12. März 2019, 21:48 Uhr Neubiberg Instrumente ausprobieren

Musikunterricht für Erwachsene bietet das Musikinstitut "3klang" bei einer Workshopwoche von Samstag, 16. März bis zum Freitag, 22. März, an. Neben klassischen Konzertbesuchen lädt der Verein am Mittwoch, 20. März zum Instrumenten-Speed-Dating in die Grundschule Hohenbrunn ein. Hierbei können Besucher selbst unter professioneller Anleitung Instrumente auszuprobieren. Am Donnerstag, 21. März, wird ein solches Speed-Dating von 19 Uhr an auch in München-Waldperlach, Klara-Ziegler-Bogen 16 angeboten. Bereits erfahrene Kammermusiker können sich im Workshop am Freitag, 22. März, in München-Waldperlach von 19 Uhr bis 20:30 Uhr austauschen. Weitere Informationen gibt es unter www.3klangev.de.