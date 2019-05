31. Mai 2019, 21:55 Uhr Neubiberg Im Wald zu Hause

Der Neubiberger Pfadfinderstamm "Jean Monnet" feiert am Wochenende sein 40-jähriges Bestehen und räumt mit einigen Vorurteilen wie etwa dem Keksverkauf auf

Von Anna-Maria Salmen, Neubiberg

Ein kleiner Pfad führt zwischen Bäumen hindurch, nach einigen Metern eröffnet sich eine Lichtung. Hier liegt die Heimat des Neubiberger Pfadfinderstammes "Jean Monnet". Im Garten hinter dem Ottobrunner "Waldhäusl" sind bereits Zelte und Bänke aufgebaut, denn die Pfadfinder feiern ihr 40-jähriges Bestehen. Wie ein Jahrmarkt soll das Fest aussehen, sagt Stammesführerin Julia Schmökel: Mit Zuckerwatte, Dosenschießen und allem, was dazu gehört. Die 22-Jährige kennt nur Geschichten über die Gründung im Jahr 1979: Damals hätten sich Neubiberger und Ottobrunner in einem gemeinsamen Stamm versammelt, erzählt man. Doch dann habe es Streit gegeben, und so folgte die Aufteilung. Die Neubiberger benannten ihren neuen Stamm nach Jean Monnet. Der französische Politiker gilt als einer der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft. Politisch sind die Pfadfinder trotz des Namensgebers unabhängig, für Schmökel zählt allein der Grundgedanke: "Wir akzeptieren jeden, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Religion."

Heute hat der Stamm circa 85 Mitglieder. Sie treffen sich wöchentlich, aufgeteilt nach Alter. Kinder von vier bis ungefähr zwölf Jahre werden "Wölflinge" genannt, ihre Gruppen heißen "Meuten". Nachdem sie das Pfadfinderversprechen abgelegt haben, treffen die Jugendlichen sich in "Sippen". Mit circa 16 Jahren wird ein Pfadfinder zum "Rover", also zum Aufpasser, der Verantwortung übernimmt und beispielsweise eine Meute oder Sippe leitet.

"Bei den Kleinen werden die Gruppenstunden von den Leitern geplant. Man kann zum Beispiel eine Schnitzeljagd oder Spiele wie Verstecken vorbereiten", sagt Schmökel. Je älter die Jugendlichen werden, desto lockerer laufen die Gruppenstunden ab. "Da geht es mehr um das Zusammensitzen und Reden", so Schmökel. Neben den wöchentlichen Treffen gibt es auch mehrere Fahrten. In den Pfingst- und Sommerferien geht es ins Zeltlager. Ziel ist dabei meist die nähere Umgebung, um die Anreise möglichst einfach zu halten. Eine wichtige Regel gibt es: Das Handy bleibt aus. Doch damit haben die Jugendlichen kein Problem. "Es hat sich zumindest noch niemand darüber beschwert", sagt die ehemalige Stammesführerin Alina Göllnitz. "Die Pfadfinder sind einfach etwas anderes als das ständige Computerspielen. Ich glaube, die Eltern schicken ihre Kinder auch bewusst zu uns, um sie mal aus dieser virtuellen Welt heraus zu bekommen", meint Schmökel. Denn die Pfadfinder vermitteln Werte wie Gemeinschaft und Freundschaft, betonen die beiden. Auch die Natur ist ihnen natürlich wichtig. Gerade im Winter oder bei schlechtem Wetter trifft man sich zwar auch mal im Haus, doch grundsätzlich sind die Jugendlichen gern im Wald unterwegs. "Wir wollen zeigen: Das ist unsere Welt, und die müssen wir schützen", sagt Schmökel. Der deutsche Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder unterstützt daher auch die Aktionen von "Fridays for Future".

Häufig hören Pfadfinder wie Göllnitz oder Schmökel jedoch auch Vorurteile. "Zum Beispiel hat jemand einmal gemeint, dass wir nur durch den Wald laufen und wie die Affen rufen", erzählt Schmökel lachend. Das sei selbstverständlich nicht der Fall. Göllnitz fügt hinzu: "Wir verkaufen auch keine Kekse, wie es oft in amerikanischen Filmen gezeigt wird." Auch Abzeichen für besondere Leistungen gibt es - zumindest beim Neubiberger Stamm - nicht. "In der Schule haben die Kinder sowieso viel Druck. Wir wollen, dass sie einfach mal Spaß haben", sagt Schmökel. Ihr Vorschlag an Interessierte: "Einfach vorbeikommen, sich das anschauen und in diese Welt eintauchen."

Die Jubiläumsfeier des Neubiberger Pfadfinderstamms findet statt am Samstag, 1. Juni, auf dem Gelände des Ottobrunner "Waldhäusl" an der Bahnhofstraße 23, Beginn: 15 Uhr.