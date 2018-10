26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Neubiberg Gedenken an Allerheiligen

Es ist ein von Alters her guter christlicher Brauch, der verstorbenen Angehörigen in Gebet und Gottesdienst und an den Gräbern zu gedenken. Dazu laden die katholische Pfarrgemeinden Rosenkranzkönigin und St. Bruder Klaus ein. Am Hochfest Allerheiligen, Donnerstag, 1. November, wird von 10.30 Uhr an in der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin der verstorbenen Heiligen gedacht. In St. Bruder Klaus wird um 9.30 Uhr die Messe gefeiert. Um 13.50 Uhr wird der Rosenkranz für die verstorbenen Angehörigen in der Aussegnungshalle des Friedhofs in Neubiberg gebetet, um 14.30 Uhr die ökumenische Gräbersegnung im Friedhof statt. Am Gedenktag Allerseelen, Freitag, 2. November, ist der Rosenkranz für die Verstorbenen um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche Rosenkranzkönigin, um 19 Uhr beginnt das Requiem mit namentlicher Nennung der Verstorbenen des vergangenen Jahres. In St. Bruder Klaus wird das Requiem mit Chor um 18.30 Uhr gefeiert.