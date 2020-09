Die Neuwahl des Vorstands steht bei der Jahres-Mitgliederversammlung der Freien Wähler in Neubiberg am Donnerstag, 3. September, auf dem Programm. Der erste Vorsitzende und ehemalige Bürgermeister Günter Heyland wird auf das abgelaufene Jahr zurückblicken und die Positionen der Freien Wähler zu den aktuellen Neubiberger Themen skizzieren. Reiner Höcherl, Dritter Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, wird einen Einblick in die Arbeit in den Gremien geben. Ein kritischer Rückblick wird sich mit der Kommunalwahl 2020 befassen. Zu dem Treffen der Freien Wähler sind alle Mitglieder und Bürger mit Interesse an der Neubiberger Kommunalpolitik eingeladen. Die Versammlung in der Sportgaststätte Minoa, Zwergerstraße 28, beginnt um 19 Uhr. Besucher werden gebeten, Schutzmasken mitzubringen und auf Abstände zu achten.