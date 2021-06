Die Grünen laden ein, aber angesprochen dürfen sich ausdrücklich alle Frauen fühlen, ganz unabhängig von einer Parteizugehörigkeit oder politischen Präferenz. Zum fünften Mal findet nun am Mittwoch, 23. Juni, der "Überparteiliche Neubiberger Frauenstammtisch" statt. Dieses Mal treffen sich die Teilnehmerinnen unter Einhaltung der geltenden Corona-Auflagen im Biergarten Leiberheim. Bei schlechtem Wetter geht es in die Gaststätte. Die Veranstaltung dient interessierten Bürgerinnen, sich in einem informellen Rahmen mit Gemeinderätinnen aller Parteien zu aktuellen politischen Themen in der Gemeinde und darüber hinaus auszutauschen. Die Veranstaltung im Biergarten, Nixenweg 9, in München beginnt um 19.30 Uhr und geht voraussichtlich bis 21.30 Uhr.