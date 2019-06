2. Juni 2019, 21:49 Uhr Neubiberg Film über den Urwald

Einen Dokumentarfilm über das Ökosystem Urwald zeigt das Grüne Kino am Montag, 3. Juni in Neubiberg. "Das Geheimnis der Bäume" gibt Einblicke in das Wachstum des Urwaldes und die Verbindung zwischen Pflanzen und Tieren. Wer glaubt, Bäume seien reglos, wortlos oder gar harmlos, wird von diesem Film überrascht. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr in der Gaststätte Minoa, Zwergerstraße 28. Der Eintritt ist frei.