"Das rechte Maß in allen Dingen." Dies ist eine der wichtigsten Aussagen Hildegards von Bingen für ein

gelingendes Leben. Das gilt besonders für das Fasten. Das Dinkelfasten nach

Hildegard von Bingen ist nicht mit Diät gleichzusetzen. Es geht um bewussten Verzicht auf belastende Nahrungsmittel für begrenzte Zeit. Pfarrer Stefan Füger begleitet Interessiert durch eine Dinkelfastenwoche, die die Kolpingsfamilie Neubiberg anbietet. An drei Abenden bei einem Online-Treffen gibt er religiöse Impulse, und zwar am Sonntag, 14. März, von 20 Uhr an, am Dienstag, 16. März, von 19 Uhr an und am Donnerstag, 18. März, von 19 Uhr an. Anmeldung bis Montag, 8. März, per E-Mail an dinkelfasten@kolping.rosenkranzkoenigin.de oder telefonisch bei Christina Oelke-Koch unter 089/80 03 22 23.