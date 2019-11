Eine Fairtrade-Kochshow ist auf Tour in Bayern und macht auch in Neubiberg Halt. Die beiden Fairtrade-Aktivisten Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann setzten sich seit vielen Jahren für eine gerechtere und faire Weltwirtschaft ein. Mit ihrem Format, der Fairtrade-Kochshow verbinden sie Informationen über fairen Handel und Erlebnisberichte von ihren Reisen in den globalen Süden mit einem Live-Kochevent. Wer auf einen informativen und ebenso unterhaltsamen Abend Lust hat, kann am Dienstag, 3. Dezember, ins Jugendzentrum Gleis 3, Äußere Hauptstraße 1, kommen. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Finanziert wird das Ganze durch Engagement Global, einen Service für Entwicklungsinitiativen, hinter dem die Bundesregierung steckt.