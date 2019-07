28. Juli 2019, 21:33 Uhr Neubiberg Einbrecher erbeuten Schmuck

Zwischen Freitagmorgen und Freitagnachmittag sind in Neubiberg Unbekannte in ein Haus im Pfarrer-Sickinger-Weg eingestiegen. Die Täter brachen die Terrassentür auf, durchsuchten die Zimmer und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro sowie Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich an das Polizeipräsidium München, Telefon 089/29 10-0, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.