28. Januar 2019, 21:45 Uhr Neubiberg Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Einbrecher in einem Reihenhaus in Neubiberg mitgehen lassen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die unbekannten Täter am vergangenen Donnerstag zwischen 16.20 Uhr und 19.10 Uhr über die Terrassentür in das Gebäude an der Professor-Berberich-Straße. Die Anwohner waren zur Tatzeit nicht in dem Haus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft mögliche Zeugen auf, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.