21. September 2018, 21:43 Uhr Neubiberg Drei Damen spielen auf

Lisa Wahlandt, Andrea Hermenau und Christiane Öttl haben als "Die Drei Damen" in der Musiklandschaft Furore gemacht. In ihren Liedern verbinden sie Bayern mit Jazz, Chanson mit Pop sowie einen Konzertabend mit Kabarett. Am Donnerstag, 27. September, tritt das Trio von 20 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg auf. Der Eintritt beträgt 18 Euro, im Vorverkauf und ermäßigt kosten die Karten 16 Euro. Menschen mit Behinderung sowie Jugendliche zahlen neun Euro. Vorverkaufsstellen sind die Bibliothek, die Buchhandlung Lentner, die örtliche Volkshochschule und München-Ticket.