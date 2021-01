Ohne Musik ist das Genre Film eigentlich nicht denkbar. An diesem Dienstag, 12. Januar, wird die Dozentin Svetlana Savintsev von 19 Uhr an in einem Online-Vortrag der Volkshochschule Südost "Eine kleine Geschichte der Filmmusik" präsentieren. Es soll ein weiter Bogen gespannt werden vom Stummfilm über den Tonfilm bis zur Filmmusik des Fernsehzeitalters. Die Online-Teilnahme an der Veranstaltung, die bis 20.30 Uhr dauert, kostet neun Euro, eine Anmeldung für den Vortrag ist auf der Homepage der VHS (www.vhs-suedost.de; Kursnummer: X24413) möglich.