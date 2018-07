27. Juli 2018, 22:43 Uhr Neubiberg CSU und USU in einem Boot

CSU und USU im Gemeinderat Neubiberg haben jetzt eine Fraktionsgemeinschaft gebildet, was sie zur mit Abstand stärksten Kraft im Gremium macht. Darüber kann sich auch der von der FDP zur CSU gewechselte Tobias Thalhammer freuen, wurde er doch am Donnerstag von der CSU-Fraktion offiziell aufgenommen. Antonio Melieni von der Studentengruppierung USU und der CSU-Ortsvorsitzende Thomas Pardeller hoben in Stellungnahmen die konstruktive und sachliche Zusammenarbeit beider Fraktionen in der Vergangenheit hervor. "Mit der Studentengruppierung USU haben wir viele inhaltliche Schnittmengen, sagte Pardeller.