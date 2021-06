Die Anwohner des geplanten U-Bahnbetriebshofs in Neuperlach und dem benachbarten Neubiberg erhalten Unterstützung von der CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat. Sie fordert die Stadtwerke in einem Antrag auf, den nächtlichen Betrieb auf dem Bremstestgleis nicht in das Planfeststellungsverfahren einfließen zu lassen. Der Betrieb darauf solle, wie in den Vorgesprächen dargestellt, auf die werktägliche Kernzeit von 7 bis 20 Uhr beschränkt werden. Sonn- und feiertags sei von einem Betrieb ganz abzusehen. Es dürfe auch keine Abstriche beim Anwohnerschutz und der ökologischen Gestaltung geben. Weitere Planungen der SWM sollen stattdessen eine umfangreiche Einhausung und Begrünung mit landschaftsplanerischer Einfügung in den Landschaftspark "Im Gefilde" beinhalten. Ziel müsse sein, den Betriebshof auch zu einem Modellprojekt für Nachhaltigkeit und "grüne Urbanität" zu machen. Zudem weist die CSU darauf hin, dass wegen der angespannten Finanzlage der Stadt eine schnelle Umsetzung des Projekts ohnehin unwahrscheinlich sei. Deshalb solle man prüfen, ob der Betriebshof zusammen mit der Verlängerung der U 5 auf dem Gebiet des Landkreises München errichtet werden kann.