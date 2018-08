19. August 2018, 22:21 Uhr Neubiberg Couponheft der Geschäfte

Die Wirtschaftsförderin der Gemeinde Neubiberg, Lena Eberl, hat zusammen mit den Gewerbetreibenden am Ort ein Couponheft entworfen.

In diesem präsentiert sich eine Vielzahl von Neubiberger Geschäften auf besondere Art und Weise. Rabatte, Aktionen oder auch kleine Geschenke erwarten Nutzer in den nächsten drei Monaten beim Einkauf in Neubiberg. Unter dem Motto "Besser daheim einkaufen - gleich um die Ecke" erhalten Kunden, wie es heißt, persönliche Beratung, individuellen Service und eine große Produktvielfalt. Das Couponheft liegt an der Rathausinfo und in der Gemeindebibliothek aus.