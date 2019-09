Wer in Neubiberg mit der S-Bahn ankommt, kann nun gleich mit einem Carsharing-Auto weiterfahren. Denn der schwarze Toyota Auris der privaten Initiative "immer mobil" hat jetzt gegenüber dem S-Bahnhof seinen festen Standort, nicht mehr wie bisher am Rathausplatz. Einen weiteren Standort für ihre Autos hat die Initiative am S-Bahnhof Ottobrunn. Wer die Fahrzeuge nutzen will, muss für eine Einlage von 500 Euro dem Immer-mobil-Verein beitreten. Man erhält dann eine Einweisung. Die Gemeinde Neubiberg selbst ist seit drei Jahren Mitglied der Initiative und stellt ihr auch den Parkplatz im Ort zur Verfügung.