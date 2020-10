Die Bürgerversammlung der Gemeinde Neubiberg findet am Donnerstag, 15. Oktober, von 19 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg statt. Einlass ist von 18.30 Uhr an, die Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt. Die Veranstaltung ist online im Livestream zu verfolgen. Bis Mittwoch, 14. Oktober, können Fragen und Anträge per E-Mail an hauptamt@neubiberg.de eingereicht werden.