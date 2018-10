23. Oktober 2018, 22:02 Uhr Neubiberg Bürgerversammlung

Die Neubiberger Bürgerversammlung findet am Donnerstag, 25. Oktober, statt. Für Unterbiberg gibt es einen gesonderten Termin am Donnerstag, 15. November. In den Zusammenkünften informiert Bürgermeister Günter Heyland über das aktuelle Gemeindegeschehen. Aufgrund der breiten Themenpalette hat es sich laut Gemeinde bewährt, zwei Ortsteilbürgerversammlungen zu veranstalten und die Schwerpunkte auf die jeweiligen Ortsteile zu legen. Am 25. Oktober geht es in der Aula der Grundschule um die Gemeindeentwicklung des vergangenen Jahres, aktuell anstehende Themen und künftige Planungen. Vertreter des Landratsamtes, der Polizei und des Zweckverbands München-Südost berichten ebenfalls aus ihren Bereichen über aktuelle Themen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ort Neubiberg.