Lesen, Sport treiben, Ausflüge unternehmen - der Veranstaltungskalender für Senioren der Gemeinde Neubiberg für die Zeit von Oktober bis März kommenden Jahres hält ein abwechslungsreiches Programm bereit. Neu im Angebot ist ein Kurs mit dem Titel Abenteuer Bewegung 65 Plus. In den Stunden bei Trainerin Barbara Tewich geht es vor allem darum, die Eigenwahrnehmung zu schulen, Alternativen in den Bewegungen zu erfahren und sich für die eigene Gesundheit einzusetzen. Der Kurs findet viermal montags von 7. Oktober an statt, je von 14 bis 15.30 Uhr im Zentrum Floriansanger 3. Anmeldung bis Mittwoch, 2. Oktober. Ebenfalls neu im Programm ist das Autobiografische Schreiben mit Greta Röslmaier. Teilnehmer können Geschichten aus der eigenen Kindheit und Jugend aufschreiben, ob zur eigenen Freude oder als Zeitzeugnis für die nächsten Generationen. Die Veranstaltung findet erstmals statt am Mittwoch, 30. Oktober um 10 Uhr. Anmelden soll man sich bis Freitag, 25. Oktober unter 089/60012856.

Beim Lesepatentreffen kommen am Donnerstag, 10. Oktober, die Ehrenamtlichen zum Austausch zusammen, die als Lesepaten etwa in Altenheimen oder der Grundschule vorlesen. Wer überlegt, sich in diesem Ehrenamt zu engagieren, ist ebenfalls willkommen. Das Treffen im Seniorenzentrum beginnt um 15 Uhr. Nur für Männer ist ein weiteres Angebot: Rüdiger Berger, Freddy Matthäus und Wolfgang Mach laden abwechselnd einmal im Monat zum Männerstammtisch ins Seniorenzentrum. Dort kann man bei Knabbereien und Getränken ins Gespräch kommen. Nächste Termine sind am 22. Oktober, 19. November, und 17. Dezember je um 19 Uhr.

Informationen zu weiteren Veranstaltungen für Senioren, etwa einem Busausflug zum neuen Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg, finden sich in der Broschüre Szene, online unter www.neubiberg.de oder telefonisch im Seniorenzentrum unter 089/60012856. Dort kann man sich auch anmelden.