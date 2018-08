26. August 2018, 21:49 Uhr Neubiberg Begehbares Dach

Die Turnhalle des Gymnasiums wird erweitert

Beschlossen, aber noch zu teuer. So ist der derzeitige Stand bei der notwendigen Generalsanierung der Dreifachturnhalle des Gymnasiums Neubiberg und der Erweiterung um eine vierte Teilhalle. Der Zweckverband der weiterführenden Schulen im Südosten des Landkreises München hat daher über Einsparungen beraten, da den Mitgliedern etwa zwölf Millionen Euro für beide Projekte schlichtweg zu kostspielig sind.

Der Landkreis München übernimmt dabei die Kosten der Generalsanierung der 40 Jahre alten Dreifachhalle in Höhe von geschätzt 6,1 Millionen Euro zu hundert Prozent. Dennoch muss gespart werden. Etwa beim Neubau der vierten Teil-Sporthalle, die auf der Südseite an die vorhandene Halle angedockt und so tief gelegt wird, dass ihr begehbares Dach zum weiteren Pausenhof wird. Dieser hätte zum Teil überdacht werden sollen, worauf nun verzichtet wird. Das bringt eine Ersparnis von etwa 118 000 Euro. Auch wird die Zahl der Oberlichter in der Halle reduziert, wodurch weitere 100 000 Euro eingespart werden können. Und auch der Verzicht auf Verschönerungsmaßnahmen wie etwa die Holzauskleidung der Gänge trägt zu den beschlossenen Gesamteinsparungen von etwa einer halben Million Euro bei. Die Kosten wurden im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erstellt und sind noch vorläufig, wie Architekt Armin Daam sagte.

Worauf indes nicht verzichtet wird, ist eine Kühlanlage in der Halle; denn dort werden auch künftig Abiturienten ihre Prüfungen schreiben. Christian Dobmeier, stellvertretender Direktor des Gymnasiums, hofft zudem, dass der Fitness- und der Boulderraum gebaut werden. Das sei noch nicht entschieden, er habe aber ein gutes Gefühl, sagte Dobmeier. Geplant ist, mit den Bauarbeiten im September nächsten Jahres zu beginnen, diese sollen bis April 2021 abgeschlossen sein. Da es kaum Möglichkeiten für Sportunterricht in anderen Hallen gibt, wird in der Schulleitung über Sportprojekttage nachgedacht.