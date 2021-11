Das geplante Konzert "Happy Birthday Beethoven" am Mittwoch, 17. November, in Neubiberg entfällt. Wie die "3klang Schule für Musik - Theater - Kunst" mitteilt, sieht man sich angesichts der verschärften Corona-Lage nicht im Stande, die staatliche Vorgabe einer 2-G-Regelung umzusetzen. Man habe Verständnis für die Einschränkungen zum Gesundheitsschutz, heißt es in der Mitteilung. Man hoffe auf eine bessere Lage im Frühjahr.