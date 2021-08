Die Neubiberger Gemeindebibliothek hat die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hinter sich gelassen. Sie ist den ganzen Sommer über geöffnet. Dabei soll die Bibliothek wieder mehr als nur eine Ausleihstätte sein. Sie ist ein Begegnungsort, ein Ort zum Entspannen oder in Ruhe zu arbeiten. Längere Aufenthalte sind ausdrücklich wieder erlaubt, wie etwa im Zeitschriftenbereich oder an den hellen Arbeitsplätzen. Geöffnet ist die Bibliothek am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 11 bis 13 sowie 14 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 11 bis 13 und 14 bis 16 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr.