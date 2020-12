Mit dem Fahrplanwechsel zum Wochenende startet die erste Expresslinie, die vom Ludwig-Bölkow-Campus in Taufkirchen alle fünf Minuten in die Stadt fährt. Auf zahlreichen anderen Strecken gibt es weitere Verbesserungen

Von Iris Hilberth, Landkreis

Der 213er heißt jetzt X200. Das Entscheidende an dieser Umbenennung der Linie zwischen dem Münchner Ostbahnhof und der Taufkirchner Lilienthalstraße ist der Buchstabe im Namen. Das große X zeichnet das ÖPNV-Angebot als flotte Alternative zu sonstigen Regionalbussen aus. Zukünftig sollen im Landkreis München einige solche Expressbusse auf die Strecken gehen. Den Anfang macht zum Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, der Bus X200, der in Spitzenzeiten unter der Woche alle fünf Minuten zwischen dem Taufkirchner Gewerbegebiet am Ludwig-Bölkow-Campus und der Stadt München pendelt. Damit das schnell geht, fährt er über die Autobahn A 8.

Mit dem neuen Fahrplan wird es auch auf anderen Linien einige Änderungen geben. Früh morgens und später am Abend wurde teilweise das Angebot ausgeweitet. Auch sollen die Busse pünktlicher werden. Nichts ist beim Busfahren ärgerlicher, als die S-Bahn zu verpassen, weil der Bus zu spät dran ist. Der MVV hat daher auf einigen Linien, die oft als Zubringer zu den Bahnen genutzt werden, nachjustiert. Hinzugekommen sind zudem zwei neue Haltestellen in Haar und Gräfelfing. Der Stopp in der Bahnhofstraße von Höhenkirchen-Siegertsbrunn wurde nicht gestrichen, sondern nur umbenannt.

Wie bereits in den Jahren zuvor werden Minifaltfahrpläne herausgegeben, die sowohl in den Bussen als auch bei den Kommunen erhältlich sind. Die neuen Fahrpläne sind auch online unter www.mvvauskunft.de und in der MVV-App abrufbar. Zudem können die beiden kostenfreien Regionenhefte Nord-Ost und Süd-West in den Rathäusern abgeholt werden. Die Änderungen im Überblick:

MVG-Stadtbuslinie 193: Auf dem Weg von der S-Bahn in Trudering zum Jagdfeldzentrum in Haar kann man an der Haltestelle "Ludwig-Moser-Straße" nun auf beiden Seiten der Wasserburger Straße ein- und aussteigen. Will man zur bisherige Haltestelle "Ludwig-Moser-Straße", heißt das Ziel jetzt "Wieselweg".

MVV-Expressbuslinie X200: Die Linie 213 wird nun zum schnellen Bus und heißt daher Expressbus X200 und fährt auch öfter, zumindest in den Hauptverkehrszeiten Montag bis Freitag zwischen 7 bis 9 Uhr und 15 und 19 Uhr. Dann muss man maximal fünf Minuten warten, bis der nächste Bus kommt. Von 9 bis 15 und von 19 bis 23 Uhr ist ein 20-Minuten-Takt vorgesehen.

MVV-Regionalbuslinien 216 und 244: Auf dem Weg zwischen Taufkirchen, Hugo-Junkers-Straße und Höhenkirchen-Siegertsbrunn könnte es passieren, dass Fahrgäste die Haltestelle "Kirche" in Höhenkirchen-Siegertsbrunn vermissen. Die gute Nachricht: Den Halt gibt es noch, er heißt allerdings jetzt "Holzstraße". Auch der Bus zwischen Taufkirchen und Sauerlach legt hier weiterhin einen Stopp ein.

MVV-Regionalbuslinie 230: Für Frühaufsteher gibt es zusätzliche Fahrten zwischen dem Garchinger Forschungszentrum und dem S-Bahnhof Haar. Bereits gegen 5 Uhr kann so die Flughafen-S-Bahn (S8) in Ismaning erreicht werden.

MVV-Regionalbuslinie 234: Zwischen dem S-Bahnhof in Unterföhring und der Messestadt West werden zusätzliche Fahrten im Spätverkehr angeboten. Insbesondere von Montag bis Freitag kommt man abends besser zwischen der Messestadt dem Möbelhaus XXXLutz in Aschheim hin und her. Einige Anpassungen gibt es auch am Wochenende.

MVV-Regionalbuslinie 243: Damit die Busse zwischen Haar und Neukeferloh pünktlicher werden, wurden die Fahrzeiten angepasst. Diese Linie hält auch am S-Bahnhof, so könnte es künftig besser mit dem Umsteigen klappen.

MVV-Regionalbuslinie 259: Auch auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Pasing und Martinsried, die über Gräfelfing führt, sollen die Busse pünktlicher werden. Dazu wurden die Fahrzeiten angepasst.

MVV-Regionalbuslinie 260: Nicht mehr über verspätete Busse ärgern sollen sich zukünftig auch Fahrgäste, die von Germering über Planegg zur U-Bahn in Fürstenried West wollen. Montag bis Freitag zwischen 7 und 10 Uhr sowie zwischen 15und 19.30 Uhr wurden die Fahrzeiten nachjustiert.

MVV-Regionalbuslinie 264: Jetzt kann man auch später am Abend noch den Bus zwischen der Messestadt West, dem Dornacher Gewerbegebiet und der S-Bahn Riem nutzen. Er fährt nicht nur häufiger, sondern auch länger. Der Bedienungszeitraum wird auf circa 20 Uhr ausgedehnt. Zudem gibt es einen Zehn-Minutentakt von Montag bis Donnerstag bis etwa 19 Uhr und freitags bis 17 Uhr.

MVV-Regionalbuslinie 265: Auch zwischen dem Pasinger Bahnhof und der S-Bahn Planegg verspricht der MVV mehr Pünktlichkeit. Dazu wurden die Fahrzeiten leicht verändert. Es gibt auch eine Zusätzliche Haltestelle: Der 265er stoppt künftig auch an der Planegger Straße in Gräfelfing auf Höhe der Spitzackerstraße.