7. September 2018, 21:52 Uhr Nachruf Trauer um Hugo Peer

Früherer SPD-Gemeinderat im Alter von 95 Jahren gestorben

Die Gemeinde Haar trauert um Hugo Peer. Der ehemalige SPD-Gemeinderat und Journalist ist am vergangenen Montag, 3. September, im Alter von 95 Jahren gestorben. Der gebürtige Nürnberger hatte das journalistische Handwerk von der Pike an gelernt, schrieb nach seiner Ausbildung an der TU München zuerst für die Deutsche Nachrichten-Agentur, berichtete von 1949 bis 1955 für die dpa aus dem Bayerischen Landtag, ehe er ins Presseamt in der Staatskanzlei und zwei Jahre später in die Landeszentrale für politische Bildung wechselte. Aus seiner Feder stammt das Buch "Ein Besuch im Gemeinderat", aus dem Generationen von Gemeinderäte ihr Basiswissen bezogen. Von 1966 bis 1996 saß er für die SPD im Gemeinderat Haar, für den er die Pressearbeit übernahm. Er habe dabei die heute noch bestehende "Bürgerfragestunde" nach Gemeinderatssitzungen eingeführt, erinnert die heutige Bürgermeisterin Gabriele Müller, die den Genossen Peer als "kreativen Kopf mit klaren Prinzipien" in Erinnerung halten wird. Für Altbürgermeister Helmut Dworzak war Peer "als absoluter Profi ein Glücksfall für die Gemeinde." Er habe die Gemeinde als Dienstleister gefordert, als noch überall von Amtsstuben und Behördengehorsam die Rede gewesen sei. Die letzten Jahre verbrachte Hugo Peer im Maria-Stadler-Haus in Haar.